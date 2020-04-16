إيفانكا ترامب تخرق التوجيهات الفدرالية في واشنطن وتسافر مع عائلتها

2020/04/16 | 20:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة سافرت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته، إلى نيوجيرسي مع عائلتها لقضاء عطلة عيد الفصح، على الرغم من التوجيهات الفيدرالية في واشنطن بمنع السفر بإطار احتواء تفشي كورونا.وتوجهت إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر وأطفالهما الثلاثة من واشنطن العاصمة إلى نادي ترامب الوطني للغولف بيدمينستر في نيو جيرسي، حيث احتفلوا الليلة الأولى […]

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