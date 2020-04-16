خاص لـ”العهد نيوز”.. الكروي يشيد بدور الحشد الشعبي في استتباب الأمن غربي الموصل

2020/04/16 | 20:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – نينوى تفقد نائب قائد عمليات نينوى للحشد الشعبي الحاج ابو علي الكروي اليوم الخميس القطعات المتواجدة في غرب الموصل وتحديداً في قضاء تلعفر غرب الموصل المتمثلة باللواء ( 40) التابع لقيادة العمليات.وقال الكروي في حديث “العهد نيوز” بأن الغرض من هذه الجولة على القطعات المنتشرة غرب الموصل من أجل الاطلاع على […]

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