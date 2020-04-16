دولة عربية تحبط مخططاً إرهابياً لنشر كورونا بين رجال الأمن

2020/04/16 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تونس-(أ ف ب) – أعلنت وزارة الداخلية التونسية الخميس انها أحطبت مخططا “إرهابيا” يرتكز على التحريض على نشر فيروس كوفيد-19 بين رجل الأمن وأوقفت شخصين في جنوب البلاد.وقالت الداخلية في بيان ان ادارة مكافحة الارهاب تمكنت من”افشال مخطط ارهابي لأحد العناصر التكفيرية” يهدف لنشر فيروس كوفيد-19 بين الأمنيين في ولاية قبلي (جنوب).وأوضحت ان […]

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