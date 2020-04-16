بريطانيا تعلن رقماً جديداً في الوفيات مع تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة بفيروس كورونا

2020/04/16 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – أظهرت بيانات وزارة الصحة البريطانية الخميس وفاة 861 شخصا إضافيا في المستشفيات جراء الإصابة بكوفيد-19، مع استعداد الحكومة للإعلان عن تمديد إجراءات العزل.وبعد عدة أيام شهدت تراجعاً في الأرقام، سجّل الخميس ارتفاعا بمئة وفاة عن يوم الأربعاء.وتظهر أحدث البيانات أيضا أنّ عدد الذين أثبتت الفحوص الطبية إصابتهم بالفيروس تخطى […]

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