تحالف سائرون ينعى ممثل مكتب السيد الصدر في البصرة بعد وفاته اليوم

2020/04/16 | 20:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _البصرة نعى تحالف سائرون في محافظة البصرة، مساء اليوم الخميس، وفاة ممثل مكتب السيد الصدر السيد عباس الموسوي.حيث نشر رئيس تحالف سائرون في البصرة النائب بدر الزيادي، خبر وفاة السيد عباس الموسوي مساء اليوم الخميس 16 نيسان 2020 قائلاً..بسم الله الرحمن الرحيم ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ) (صدق الله العلي العظيم)بعبارات الحزن والاسى ينعى (تحالف سائرون في البصرة) ممثل مكتب السيد الشهيد الصدر "قدس" في محافظة البصرة ومسؤول إشراف صلاة الجمعة في البصرة المغفور له (السيد عباس الموسوي).رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وحشره مع شهيدنا الصدر ونجلية الطاهرين.ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان انه واسع رحمته سميع مجيب .

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