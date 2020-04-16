وزارة العمل: أكثر من مليونين ونصف المليون شخص قدموا على منحة العوائل المستحقة

2020/04/16 | 20:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العمل، الخميس، أن أكثر من مليونين ونصف المليون شخص قدموا على منحة العوائل المستحقة للدعم الحكومي.ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الوزارة وتابعته وكالة صدى، إن ” أكثر من مليونين ونصف المليون قدموا على منحة العوائل المستحقة للدعم الحكومي”.وأوضحت الوزارة، أنه “سيتم التواصل مع المشمولين من خلال أرقام الهواتف المسجلة”.يشار

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