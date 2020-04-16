صحة المثنى تسجل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/04/16 | 20:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة المثنى ،اليوم الخميس، تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

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