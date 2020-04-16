الكرملين: سنقبل متطوعوا كورونا من الولايات المتحدة اذا لزم الأمر

2020/04/16 | 20:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعربت روسيا، اليوم الخميس، عن استعدادها لقبول اي مساعدة امريكية لمواجهة انتشار وباء كورونا على اراضيها.ونقلت “رويترز”، عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قوله إن “روسيا ستقبل عرضا قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشحن أجهزة تهوية للبلاد إذا احتاجتها جهودها لاحتواء تفشي الفيروس التاجي الجديد”.وسجلت روسيا حتى الآن 27938 حالة […]

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