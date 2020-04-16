2020/04/16 | 20:58 - المصدر: بغداد اليوم

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وزارة الكهرباء تصدر بياناً بعد تصريحات ومقترحات دعا بعضها لتقليص مخصصات موظفي الوزارة

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن مدير صحة الكرخ/ بغداد، الدكتور جاسب الحجامي، اليوم الخميس، تشخيص اصابة 29 بفيروس كورونا لقادمين الى العراق عبر مطار بغداد الدولي.

ووقال الحجامي في بيان ان "المجاهدين من منتسبي دائرتنا تمكنوا من فحص 2244 مسافراً قادم

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت هيأة النزاهة، اليوم الخميس، تنفيذ عمليات ضبط في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات خلال الشهر الجاري، فيما كشفت عن تفلصيها.

وذكرت الهيأة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "مكتب تحقيق القادسية تمكن من تن

بغداد اليوم- بغداد

اكد محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم الخميس، التزام محافظته الكامل بما يصدر من قرارات من خلية الازمة الحكومية فيما يخص تمديد حظر التجوال او رفعه، ضمن اجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان&quo

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