مقتل واصابة 3 اشخاص بـسبب ’’نهوة’’ عشائرية في ديالى

2020/04/16 | 20:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالى

أكد مصدر امني في محافظة ديالى، الخميس (16 نيسان 2020)، بان ثلاثة اشخاص سقطوا بين قتيل وجريح بسبب نهوة عشائرية شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "شخصين قتلا واصيب ثالث وجميعهم اقارب قرب قضاء المقدادية (40 كم شمال شرق بعقوبة) بسبب نهوة عشائرية".

واضاف، أن "الشرطة طوقت منطقة الحادث واعتقلت 3 من مطلقي النيران"، لافتا الى ان "الجناة هم اقارب الضحايا".

بغداد اليوم-بغداد

اصدرت شرطة محافظة الديوانية، الخميس، توضيحا بشأن مقطع فيديو لمنتسب بالجيش العراقي، كان موقوفا في أحد مراكزها، ادعى خلاله مطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل اطلاق سراحه.

وأوضحت الشرطة في بيان: "تداولت عدد من مواقع التواصل الاج

بغداد اليوم-بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الخميس (16 نيسان 2020)، إطلاق سراح أكثر من 16000 شخص، من الذين خالفوا قرار حظر التجوال.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "عملًا بتوجيهات مجلس القضاء الأعلى بخصوص دوام ا

بغداد اليوم- الديوانية

أفاد مصدر مطلع، الخميس، بأن هيأة النزاهة ألقت القبض على محاسب بمعمل غاز في الديوانية بتهمة اختلاس 300 مليون دينار.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "فريقا من هيأة النزاهة، مكتب القادسية ألقى القبض على موظف بمعمل غاز ا

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