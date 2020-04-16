الاعمار والاسكان تكشف عن آخر اجراءاتها بشأن توزيع قطع الاراضي على الفئات المستحقة

2020/04/16 | 20:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

كشف مسؤول إعلام وزارة الاعمار والاسكان، احمد اوات، الخميس (16 نيسان 2020)، عن آخر اجراءات الوزارة في...





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