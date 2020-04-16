2020/04/16 | 20:58 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يستدعي السفير التركي في بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد "انتهاك صارخ".. العراق يستدعي السفير التركي في بغداد) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد "انتهاك صارخ".. العراق يستدعي السفير التركي في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).