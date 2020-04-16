المجلس الاقتصادي العراقي يؤكد استمراره بمبادرة الشفاء الوطنية

2020/04/16 | 21:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداكد المجلس الاقتصادي العراقي، اليوم الخميس الاستمرار بمبادرة الشفاء الوطنية في توزيع سلال الخير الغذائية على بيوت العوائل المتعففة جراء فرض حظر التجوال للوقاية من وباء كورونا.وذكر المجلس في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “مبادرة الشفاء الوطنية وبجهود كوادر واعضاء المجلس الاقتصادي العراقي ومن تطوعوا للعمل معهم مستمرة في توزيع […]

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