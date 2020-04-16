الثانتو- سياسة أو الليبيرالية في آخر أطوارها - نعيمة الرياحي

2020/04/16 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نعيمة_الرياحي الثانتو- سياسة أو الليبيرالية في آخر أطوارها المقدمة قد يتبادر إلى أذهان البعض أنّ انتشار الوباء بين الجميع هو عبارة عن انتشار فكرة المساواة أو هو قيام الديمقراطية رغم أنف رأس المال.



لكن الواقع يدعونا إلى مسائلة هذا الانتشار فمن نافل القول أن نذكّر بأنّ جوهر رأس المال يتعارض مع المساواة والعدالة حتى السالبة منها.



وقياسا على ذلك فيما يتعلّق بفكرة كونيّة حق الحياة فقد مثّ......

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