بعد خرقها لــ الاجواء وقصفها شماله ..

2020/04/16 | 21:06 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

استدعت وزارة الخارجيّة العراقية السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز على خلفية قيام طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي بخرق الأجواء العراقيّة، وقصف مخيم للاجئين قرب مدينة مخمور، ما أدى إلى سقوط ضحيتين.

ووجه وزير الخارجية محمد علي الحكيم باستدعاء السفير التركي، وجرى اللقاء به من قبل وكيل...

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