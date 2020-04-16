2020/04/16 | 21:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الخميس، عن وجود 29 مصابا بكورونا بين العراقيين العائدين الى البلد خلال الاربعة ايام الاخيرة.

وقالت الدائرة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "تمكن المجاهدون من منتسبي دائرتنا من فحص ٢٢٤٤ مسافراً قادماً عن طريق مطار بغداد الدولي للأيام الأربعة الاخيرة".

واضافت "تم تشخيص ٢٩ حالة موجبة وحسب الفحص الأولي كان منها ١٣ لمسافرين قادمين من دبي و٩ من القاهرة و٤ من اسطنبول و٣ من عمّان، وتم عزلهم في مستشفيات دائرتنا ودائرة صحة الرصافة، بإنتظار النتائج التوكيدية النهائية ليتم بعدها تسفيرهم كلا الى محافظته".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ: 29 مصابا بكورونا بين العراقيين العائدين للبلد خلال الايام الاربعة الاخيرة ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ: 29 مصابا بكورونا بين العراقيين العائدين للبلد خلال الايام الاربعة الاخيرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).