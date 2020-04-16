2020/04/16 | 21:11 - المصدر: الغد برس

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إسرائيل تسجل 257 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 12758

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إسرائيل تسجل 257 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 12758

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