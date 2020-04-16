2020/04/16 | 21:11 - المصدر: الغد برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل تسجل 257 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 12758) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
إسرائيل تسجل 257 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 12758
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إسرائيل تسجل 257 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 12758
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل تسجل 257 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 12758) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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