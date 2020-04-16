الخارجية: تسيير رحلة استثنائية من انقرة الى بغداد على متنها 153 مسافرا

2020/04/16 | 21:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، اليوم الخميس، عن تسيير رحلة استثنائية من انقرة الى بغداد على متنها 153 مسافرا.وقال الصحاف في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "سفارة جمهورية العراق في أنقرة تسيّر رحلة استثنائيّة إلى بغداد وعلى متنها نحو (153) مسافر من ضمنهم الأطفال الذين ناشدوا بإعادتهم إلى العراق".وأضاف انه "تم ذلك بتوجيه وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم ومتابعة سفير جمهورية العراق لدى أنقره حسن الجنابي، وبالتنسيق مع الخطوط الجوية العراقية، وبمُشارَكة كوادرنا الدبلوماسيّة والإداريّة التي بذلت جُهُوداً استثنائيّة لاستكمال الموافقات الرسميّة".

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