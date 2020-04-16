اعفاء لجنة التجاوزات ووضع خطة بديلة لتنظيم الاسواق في الزبير

2020/04/16 | 21:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت قائمّقامية قضاء الزبير التابع لمحافظة البصرة ، مساء اليوم الخميس ، عن اصدار امراً بأعفاء لجنة التجاوزات في القضاء، مرجعة ذلك الى "إخلالها في اداء اعمالها".وقال قائمّقام قضاء الزبير عباس ماهر في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس" ان "لجنة التجاوزات لم تؤدِ عملها بالشكل المطلوب بالرغم من التأكيدات على ضرورة الحد من التجاوزات الحاصلة في معظم مناطق القضاء بالإضافة الى الإرباك في عملية تنظيم وترتيب الاسواق". ونوه الى "تشكيل لجنة جديدة لإزالة التجاوزات لديهم القدرة والكفاءة في اداء اعمالهم".واشار ماهر الى إصدار "توجيهات الى بلدية القضاء للاستمرار بأعمالها المعتادة في متابعة التجاوزات في مركز القضاء واطرافه". واكد في ختام بيانه على "وضع خطة لتنظيم الاسواق دون الاضرار بالمواطنين من اصحاب البسطات والكسبة مع توفير الاسواق البديلة لهم".

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