قيادي بالحكمة لـ”العهد”: الكاظمي اختار ان يرشح وزراءه بنفسه ومن ثم يعرضون على الكتل

2020/04/16 | 21:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشف القيادي في تيار الحكمة، حميد معلا، اليوم الخميس، أن المكلف مصطفى الكاظمي اختار ان يرشح وزراءه بنفسه ومن ثم يعرضون على الكتل السياسية.وقال معلا في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية “، إن “اجتماعات الكتل مستمرة لتحديد خارطة حكومة الكاظمي”، مبينا أن “الكتل خيرت الكاظمي اما ان يرشح هو والكتل تؤيد […]

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