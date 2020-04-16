شاهد:مقتل سجين بالخطأ خلال حفل الافراج عنه

2020/04/16 | 21:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت تقارير صحفية أردنية، إن رجلاً وصل إلى مستشفى الرمثا الحكومي متوفياً، عقب تعرضه لإطلاق نار في الرأس.وبحسب صحيفة “الرأي” الأردنية، فقد وصل إلى مستشفى الرمثا الحكومي مساء الإثنین رجل متوفی، وفقاً لمدیر المستشفى، الدكتور سعود ذیابات.ونقلت الصحيفة أن سبب الوفاة إصابة بعیار ناري في الرأس بإطلاق نار في منطقة […]

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