الحكيم يدعو الحكومة الى تعويض أبناء الديانة الايزيدية

2020/04/16 | 21:46 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة دعا رئيس تيار الحكمة الوطني “عمار الحكيم” الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي الى اقرار قوانين وأتخاذ اجراءات لتعويض أبناء المكون الايزيدي ماديا ومعنويا من خلال البيان الذي اصدره يوم امس بتهنئتهم بعيد رأس السنة الايزيدية.وطالب الراي العام العالمي للتحرك ازاء ملف المختطفات الايزيديات بجميع منظماته الانسانية منها والحقوقية.هذا وطالب …

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