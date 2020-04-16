عودة خطأ عمره نصف قرن

2020/04/16 | 21:46 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بركات العيسى في المفهوم الحضاري الحالي تعتبر المرأة مستقلة بإرادتها ، وهي شرف نفسها قبل أن تكون شرفا للجنس النقيض ، وتعود أسس حركة حقوقها الى القرن التاسع عشر لتكون كيانا مستقلا ” ويكبيديا” .لا يزال الفرد في مجتمعا يستخدم المرأة في مفرادته كأداة للرد على الطرف المقابل ، وهنا تشمل الاهانة نساء العائلة …

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