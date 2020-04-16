2020/04/16 | 21:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في الجزائر ، اليوم الخميس ، إلى 348، إثر تسجيل 12 حالة وفاة جديدة.وقال الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة، جمال فورار، إنه "تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تسجيل 12 وفاة و108 إصابات بالفيروس، ترفع الإجمالي إلى 2268 إصابة من ضمنها 348 وفاة".وأوضح فورار، في الإيجاز الصحفي اليومي لحصيلة كورونا، أنه ارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 783 من إجمالي المصابين وذلك بعد تسجيل 75 حالة شفاء جديدة.يذكر ان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، اكد في رسالة خاطب فيها شعبه بمناسبة يوم العلم، إن "ساعة الفرج من الأزمة الصحية اقتربت"، داعيا إلى "عدم التراخي والتمسك بالحجر والانضباط لتسريع انحسار الوباء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصيلة الوفيات بكورونا تتضاعف في الجزائر) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصيلة الوفيات بكورونا تتضاعف في الجزائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).