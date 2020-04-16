ارتفاع عدد وفيات كورونا لأكثر من 140 ألف والاصابات تجاوزت 2 مليون في عموم العالم

2020/04/16 | 21:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية ارتفعت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حول العالم، لتتجاوز 140 ألف شخص، حيث سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية الخميس، 140 ألفًا و773 حالة وفاة.وبلغت أعداد المصابين بالمرض عالميا، وفقًا للجامعة، الخميس، أكثر من مليونين و100 ألف شخص.الولايات المتحدة التي تعد أكبر بؤر الإصابة بالفيروس، ارتفعت فيها أعداد الإصابات لتصل إلى أكثر من 641 ألف إصابة في كافة الولايات الأمريكية الخمسين، في الوقت الذي بلغت فيه أعداد الوفيات بسبب المرض، أكثر من 31 ألف حالة وفاة.

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