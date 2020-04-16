برلماني يعلق على انضمام العراق لجهود مقاضاة الصين والصحة العالمية بتهمة إخفاء معلومات عن كورونا

2020/04/16 | 21:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد علق عضو مجلس النواب العراقي ديار برواري، اليوم الخميس، على امكانية دعم العراق للجهود الدولية – الأمريكية لمقاضاة الصين والصحة العالمية بسبب فيروس "كورونا" ، وذلك لاخفائهما معلومات دقيقة عن هذا الوباء، وفقا ما تنشره لبيانات رسمية امريكية ودولية.وقال برواري"، ان "الكثير من الدول حاولت استغلال وباء فيروس كورونا، من أجل اجندات سياسية، ومن هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية، فهي لها اجندات في المنطقة ولها انتخابات رئاسية على الأبواب، كذلك الصين لديها مشكلة مع منظمة التجارة الدولية التي تملك فيها امريكا النفوذ الاعلى، ولهذا توجد هناك اتهامات متبادلة بين الدول بشأن وباء فيروس كورونا".وبين ان "الوضع في العراق على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية وحتى الصحية، لا يساعد في ان نكون مع تحركات دولية ضد دول اخرى، بل يجب ان نركز على اهدافنا الوطنية، ووباء فيروس كورونا سبب مشاكل وأزمة صحية في البلاد، ومشاكل اقتصادية على مستوى العالم، والعراق يعاني جداً من مخلفات ونتائج هذا الوباء".وشدد النائب العراقي اننا "بحاجة الى دراسة الوضع العراقي بشكل أكبر وحل ازماته، وعلى العراق ان لا يكون طرفا مع اي صراع دولي حول وباء فيروس كورونا".وتسعى كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين لإثبات كل منهما تفوقه على الآخر في التغلب على فيروس كورونا والنجاح في مواجهته، إلا أنه يبدو أن بكين متفوقة حتى الآن على واشنطن، في إجراءات الوقاية من الفيروس، لتتزايد فيه التلاسنات والاتهامات المتبادلة بين القوتين العظميتين حول هذا الفيروس.بداية تلك التلاسنات والاتهامات كانت من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذى قال في مؤتمر صحفى له إنه "مستاء قليلا من موقف الصين حيال انتشار فيروس كورونا المستجد، متهما بكين مجددا بعدم مشاركة معلومات مهمة حول الوباء".واضاف إن "السلطات الصينية كان ينبغي أن تعلمنا، مكررا عبارة الفيروس الصيني التي تزعج النظام الصيني بشدة، حيث سجلت الولايات المتحدة أكثر من 35 ألف حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، كما سجلت أكثر من 450 حالة وفاة".في المقابل ردت وزارة الخارجية الصينية على تصريحات الرئيس الأمريكي مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تضيع الوقت الثمين تماما، والذي كسبته بكين في مكافحة تفشي فيروس كورونا، الذي نشأ في مدينة ووهان الصينية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جينج شوانج، فى مؤتمر صحفي، إن "الولايات المتحدة الأمريكية حاولت تشويه سمعة الآخرين والبحث عن كبش فداء لتغيير مسؤولياتها، مضيفا أن على الولايات المتحدة التوقف عن تسييس الوباء، ووقف وصم وتشويه سمعة الصين والدول الأخرى".

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