2020/04/16 | 21:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

خفضت منظمة "أوبك" توقعاتها لطلب النفط العالمي في 2020، وقالت في تقريرها الشهري إن الطلب سيتراجع بواقع 6.9 مليون برميل يوميا على أساس سنوي، بسبب تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد.

وقالت المنظمة، في تقرير شهر أبريل الذي نشر اليوم، أنه من المتوقع أن تظل مخاطر هبوط الطلب على النفط كبيرة، مشيرة إلى احتمال إجراء تعديلات أخرى على توقعاتها.

وأضافت، أن الطلب على الذهب الأسود سينكمش في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 12 مليون برميل يوميا، على أن ينخفض الطلب في شهر أبريل الجاري وحده بنحو 20 مليون برميل يوميا.

وفيما يتعلق بإنتاج المنظمة، قالت "أوبك" إن إجمالي إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة ارتفع على أساس شهري في مارس الماضي بواقع 821 ألف برميل يوميا، وبلغ 28.61 مليون برميل يوميا.

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