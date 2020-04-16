العبودي: يوجد إصرار لدى تحالف الفتح على ان تكون حكومة الكاظمي ممهدة للانتخابات المبكرة

2020/04/16 | 21:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلن النائب عن كتلة الصادقون، نعيم العبودي، اليوم الخميس، أن تحالف الفتح مصر على ان تكون حكومة المكلف مصطفى الكاظمي ممهدة للانتخابات المبكرة.وقال العبودي خلال حديثه لقناة “العهد” وتابعته وكالة “العهد نيوز” إن “ما حصل مع علاوي والزرفي كان درس تعلمت منه الكتل كثيرا”، مبينا ان “الوضع السياسي مر باصلاحات حقيقية”.[…]

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