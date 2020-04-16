2020/04/16 | 21:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةفي رسالة بريد إلكتروني داخلية توقعت شركة الخطوط الجوية السعودية أن لا عودة لحركة الطيران إلى طبيعتها حتى نهاية العام الجاري، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.وقالت الشركة بحسب “رويترز”، في رسالتي بريد منفصلتين لطواقمها: “لن تعود عمليات الطيران إلى طبيعتها حتى ديسمبر 2020 وفقا للتوقعات”.وأضافت: “سنعلق عقود بعض الموظفين من أبريل/ نيسان وحتى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط السعودية: لن تعود حركة الطيران إلى طبيعتها حتى نهاية العام الجاري) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط السعودية: لن تعود حركة الطيران إلى طبيعتها حتى نهاية العام الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).