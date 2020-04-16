بالتفاصيل..كيف ستكون حياة أوربا بعد كورونا

2020/04/16 | 21:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تريد دول الاتحاد الأوروبي، تفادي تخفيف سريع وغير مدروس لاجراءات العزل المنزلي المفروض على ملايين السكان في انحاء القارة للحد من موجة ثانية لوباء كورونا.وتقول تقارير ان الاتحاد طالب 27 دولة بالتحرك بحذر شديد عندما تعود إلى الحياة الطبيعية، وأن تستند إجراءاتها إلى المشورة العلمية.ورفعت النمسا والتشيك والدنمارك بعض إجراءات […]

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