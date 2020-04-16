وزير الصحة: لن نعيد فتح الاجواء والسماح بتوافد مسافرين من الخارج في الفترة الحالية

2020/04/16 | 22:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير الصحة جعفر صادق علاوي ، الخميس 16-4-2020، ان لا قرار حالي او قريب باعادة فتح المطارات وا...





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