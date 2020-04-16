وزير الصحة يؤكد الشروع بحظر التجوال الجزئي في رمضان ويوضح تفاصيله الكاملة

2020/04/16 | 22:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير الصحة والبيئة، جعفر صادق علاوي، اليوم الخميس، عن الاجراءات الوقائية الجديدة التي ستتخدها السلطات الحكومية بداية شهر رمضان مشيراً انه سيتم الشروع بحظر جزئي للتجوال مطلع هذا الشهر.

وقال علاوي، في مقابلة متلفزة، ان "حظر التجوال الجزئي سيطبق في رمضان من السادسة مساء الى السادسة صباحاً".

واضاف ان "المدارس ستبقى مغلقة، وكذلك الجامعات والحدود والمنافذ، باستثناء السماح لعودة العراقيين ممن هم في الخارج، وتطبيق إجراءات السلامة عليهم".

وعن دوام الموظفين، قال علاوي ان "دوام الموظفين سيكون بنسبة 15- 25 بالمئة، وحسب ما تقرره كل وزارة".

وبين ان "الرقابة الصحية ستبقى، وأي ازدياد بالإصابات يحدث سنتخذ إجراءات معاكسة لما اتخذ".

وتابع "سنحاول السماح للمطاعم بالتوصيل الى المنازل، مع استمرار إغلاقها منعاً للتجمعات"، مشيرا الى ان "هذه الإجراءات ستطبق اعتبارا من بداية رمضان المبارك".

واضاف الوزير "ان استمر معدل الاصابات الحالي وتراجع في ايار سنعلن ربما نهاية كورونا في العراق بداية شهر حزيران المقبل والامر خاضع للتطورات، وحينها قد يعود الناس الى أعمالهم ووظائفهم، ونتمنى عدم ازدياد حالات الإصابة بعد الإجراءات التي سنتخذها في رمضان".

وكان اللجنة العليا للصحة والسلامة قررت في وقت سابق تمديد حظر التجوال حتى مطلع شهر رمضان فيما اشار رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الى ان الحكومة قد تتجه لتطبيق حظر جزئي في وقت لاحق.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، تسجيل 19 اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة وحيدة فضلاً عن تعافي 44 مصاباً .

وذكرت الصحة، في بيان الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا، أن "مختبرات الصحة فحصت اليوم (3125) نموذج في كافة المختبرات المختصة خلال 24 ساعة الماضية، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة (49260) نموذج".

وأضاف البيان، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت اليوم (19) إصابة في العراق موزعة، في بغداد / الرصافة 6 حالات، وفي الكرخ حالة واحدة، وفي السليمانية 3 حالات، وفي محافظات البصرة وكربلاء ونينوى وواسط والمثنى حالة واحدة لكل منها، وفي ميسان 4 حالات اصابة".وتابع بيان الموقف الوبائي، أن "العراق سجل اليوم حالة وفاة واحدة في جانب الرصافة من العاصمة بغداد"، مشيرا الى ان "حالات الشفاء المسجلة اليوم بلغت 44 حالة، في بغداد/ الرصافة 2، والكرخ 2، وفي السليمانية وكركوك حالة شفاء واحدة لكل منهما، وأربيل 28، وكربلاء 4، والبصرة 6".

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن "مجموع الاصابات في العراق بلغ 1434، ومجموع الوفيات 80، وحالات الشفاء 856".

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وقال جواد الموسوي، في

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