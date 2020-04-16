عضو بالصحة النيابية يعلن الاتفاق على رفع حظر التجوال في رمضان من 7 صباحاً وحتى موعد الفطور

2020/04/16 | 22:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلن عضو لجنة الصحة البرلمانية، النائب جواد الموسوي، اليوم الخميس، التوصل الى اتفاق لرفع حظر التجوال المفروض خوفا من تفشي فيروس كورونا، في شهر رمضان المقبل من الساعة الـ7 صباحاً وحتى موعد الفطور.

وقال جواد الموسوي، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "أفضل محافظتين بالإجراءات الرسمية الصحية هما كربلاء والبصرة وفق ما رأينا خلال زيارتنا للمحافظتين ولاحظنا فيهما التزاماً جيداً بحظر التجوال"، مطالباً القوات الأمنية بـ"المزيد من الانضباط لمنع حصول خروق بحظر التجوال قد تؤدي لتفشي فيروس كورونا".

وأضاف الموسوي، أن "اغلب المناطق الشعبية غير ملتزمة بحظر التجوال، وكثيرون هم من العوائل الفقيرة ويخرجون من اجل قوت يومهم رغم ان هذا الامر يهددهم بالعدوى"، مشيرا الى ان "الدولة خصصت منحة طارئة لـ 10 ملايين مواطن ونأمل توزيع المبالغ قبل الأول من رمضان على المستحقين".

وأكد وجود "تقصير كبير من قبل امانة بغداد، وهي مختفية كلياً عن المشهد والجهود المستنفرة في مواجهة كورونا"، مبينا ان "الأمانة هددت أصحاب الأجور اليومية بإلغاء عقودهم رغم أن الوضع لا يتحمل"، مشيرا بذات الوقت إلى وجود "ملاحظات أخرى على محافظة بغداد، وسنتخذ إجراءات بحق هاتين الجهتين وربما تصل الى سحب يد محافظ بغداد محمد جابر العطا".

وأكمل بشأن وجود "مؤشرات سلبية على وزيري التجارة والاتصالات"، مبيناً أن "التجارة كان يجب ان توزع حصتين للمواطنين بهذا الفترة الحرجة، وتقول لنا انها لا تملك خزيناً بينما تقول بالإعلام ان خزينها كافٍ، في وقت نشهد فيها ايضاً تقصير وزارة الاتصالات لان خدمة الانترنت لم تتحسن بهذه الفترة".

ولفت عضو خلية الأزمة النيابية، إلى أن "وزارة الصحة مقصرة في مسألة الفحوصات واعدادها، وعلى المواطنين ان يضعوا بحسبانهم الى ان ايعلاج او لقاح لكورونا لن يتوفر قبل سنة لان الأبحاث والتجارب والمستمرة تتطلب الكثير من الوقت".

وتابع الموسوي، أن "الدولة ستضطر لرفع الحظر الشامل وجعله جزئياً"، لافتا إلى أنه "تم الاتفاق على رفع حظر التجوال جزئياً في رمضان بنسبة 50% وسيسمح بالحركة الجزئية من الساعة 7 صباحاً وحتى موعد الفطور، وقبل رمضان ستجتمع خلية الازمة لتحديد الدوائر التي ستعود للدوام والدوام سيعود من 25-50 % واغلب الدوائر الحكومية ستعود للعمل، وسيسمح للكسبة ممارسة عملهم، لكن مع وجود الحرص والوقاية".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، تسجيل 19 اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة وحيدة فضلاً عن تعافي 44 مصاباً .

وذكرت الصحة، في بيان الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا، أن "مختبرات الصحة فحصت اليوم (3125) نموذج في كافة المختبرات المختصة خلال 24 ساعة الماضية، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة (49260) نموذج".

وأضاف البيان، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت اليوم (19) إصابة في العراق موزعة، في بغداد / الرصافة 6 حالات، وفي الكرخ حالة واحدة، وفي السليمانية 3 حالات، وفي محافظات البصرة وكربلاء ونينوى وواسط والمثنى حالة واحدة لكل منها، وفي ميسان 4 حالات اصابة".وتابع بيان الموقف الوبائي، أن "العراق سجل اليوم حالة وفاة واحدة في جانب الرصافة من العاصمة بغداد"، مشيرا الى ان "حالات الشفاء المسجلة اليوم بلغت 44 حالة، في بغداد/ الرصافة 2، والكرخ 2، وفي السليمانية وكركوك حالة شفاء واحدة لكل منهما، وأربيل 28، وكربلاء 4، والبصرة 6".

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن "مجموع الاصابات في العراق بلغ 1434، ومجموع الوفيات 80، وحالات الشفاء 856".

بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير الصحة جعفر صادق علاوي ، الخميس 16-4-2020، ان لا قرار حالي او قريب باعادة فتح المطارات والمنافذ في العراق.

واوضح علاوي العضو في خلية الازمة الحكومية في مقابلة متلفزة ان " لن نعيد فتح الاجواء والسماح بتوافد

بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير الصحة والبيئة، جعفر صادق علاوي، اليوم الخميس، عن الاجراءات الوقائية الجديدة التي ستتخدها السلطات الحكومية بداية شهر رمضان مشيراً انه سيتم الشروع بحظر جزئي للتجوال مطلع هذا الشهر.

وقال علاوي، في مقابلة متلفزة، ان &quo

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع ، الخميس 16-4-2020 ، عن إحالة كابتن طائرة الخطوط الجوية العراقية القادمة من العاصمة الأردنية عمان اليوم الى الحجر الصحي بعد الاشتباه باصابته بفيروس كورونا.

وقال المصدر في حديث لـ ( بغداد اليوم ) ان " جميع رك

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