2020/04/16 | 22:05 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا شك أن #إيران تعاني مأساة حقيقية جراء وباء #كورونا الذي اجتاحها مطلع فبراير الماضي، ولم يتنه حتى اللحظة، حيث تفقد البلاد يومياً مئات الضحايا جراء الإصابة بالفيروس.لكن، ورغم كل تلك المأساة الإنسانية، تشهد…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («أيُمكنكُم تشخيص الجن؟».. سخرية من إيران والسبب جهاز يكشف “كورونا” عن بعد) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («أيُمكنكُم تشخيص الجن؟».. سخرية من إيران والسبب جهاز يكشف “كورونا” عن بعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).