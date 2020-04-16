مسؤول إيطالي: 90% من سكان إيطاليا ما يزالون عرضة للإصابة بكورونا

2020/04/16 | 22:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةذكر رئيس المعهد الإيطالي العالي للصحة، سيلفيو بروزافيرو، أن هناك دراسة تفيد بأنه ما يزال 90% من سكان إيطاليا عرضة لفيروس كورونا المستجد.وقال بروزافيرو، خلال مؤتمر صحفي لهيئة الدفاع المدني، اليوم الخميس الخاص بحالة الطوارئ في ظل جائحة فيروس كورونا: “في الوقت الحالي هناك دراسة عن الانتشار المصلي للتحقق من عدد الأشخاص الذين […]

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