أكابر المجرمين في طاعون عام 833 (2 ) - أحمد صبحى منصور

2020/04/16 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور تكملة ( خامسا ) فى شهر جمادى الأولى 6 ـ ( وفي سادس عشرينه‏:‏ حضر تجار الإسكندرية وقد طُلبوا منها، فأوقفوا بين يدي السلطان ، وألزموا جميعهم أن لا يبيع أحد منهم شيئاً من أصناف البضائع التي تُجلب من الهند كالفلفل ونحوه لأحد من التجار الفرنج وهُدّدوا على ذلك‏.



وسبب هذا أن السلطان أقام طائفة تشتري له البضائع وتبيعها، فإذا أخذت بجدة المكوس من التجار التي ترد من الهند حملت فلفلاً وغيره في بحر القلزم......

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