وزير الصحة يعلن فتح الحظر جزئياً “لتجنب ذروة تجمعات رمضان” ويحدد إجراءات الدوام وعودة المغتربين

2020/04/16 | 22:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: كشف وزير الصحة والبيئة، جعفر صادق علاوي، اليوم الخميس، عن الاجراءات الوقائية الجديدة التي ستتخدها السلطات بداية شهر رمضان، مشيراً انه سيتم البدء بحظر تجوال وقائي جزئي مطلع هذا الشهر.وقال علاوي في مقابلة متلفزة، ان “حظر التجوال الجزئي سيطبق في رمضان من السادسة مساء الى السادسة صباحاً”، مضيفاً ان “المدارس ستبقى […]

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