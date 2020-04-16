عاجل: وزير الصحة: سيتم فتح حظر التجوال في رمضان من السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً

2020/04/16 | 22:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن وزير الصحة جعفر علاوي، اليوم الخميس، ان حظر التجوال سيرفع في شهر رمضان من الساعة السادسة مساء الى السادسة صباحا.

وقال علاوي في حوار متلفز تابعته "الغد برس" إنه "سيتم فتح حظر التجوال في رمضان من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً".

واضاف "تمكنا من إيقاف ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا"، متابعا "بعض المتعافين من الفيروس في العراق عاد اليهم مرة اخرى"ز

ولفت الى انه "نواجه مشاكل بتطور فيروس كورونا، وقد باشرنا قبل 48 ساعة باستخدام بلازما المتعافين لمعالجة المصابين".

ولفت الى انه "سلمنا ملياري دولار لكل محافظة لمواجهة كورونا"، متابعا "كما اننا نعاني من تركة ثقيلة في اوضاع المستشفيات وأغلبها تعرضت للتخريب".

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