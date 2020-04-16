#عاجل: الصدر: اقترح ان تأخذ منظمة الصحة العالمية دورها بجدية وفعا
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#عاجل: الصدر: اقترح ان تأخذ منظمة الصحة العالمية دورها بجدية وفعالية مع دول يهمها مصير العالم
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