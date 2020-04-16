2020/04/16 | 22:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

#عاجل: الصدر: اقترح ان تأخذ منظمة الصحة العالمية دورها بجدية وفعا

اخبار مباشرة

#عاجل: الصدر: اقترح ان تأخذ منظمة الصحة العالمية دورها بجدية وفعالية مع دول يهمها مصير العالم

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: الصدر: اقترح ان تأخذ منظمة الصحة العالمية دورها بجدية وفعالية مع دول يهمها مصير العالم ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عاجل: الصدر: اقترح ان تأخذ منظمة الصحة العالمية دورها بجدية وفعالية مع دول يهمها مصير العالم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).