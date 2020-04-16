مصدر امني لـ”العهد نيوز”: مقتل ارهابي واصابة 2 بكمين نفذته القوات الامنية في ديالى

2020/04/16 | 22:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم الخميس، عن مقتل ارهابي وجرح اثنين اخرين في ديالى.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز” أن “القوات الامنية ووفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من قتل ارهابي وجرح اثنين آخرين، بعد نصب كمين محكم لهم في قرية جنوبي ناحية كنعان بمحافظة ديالى .

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