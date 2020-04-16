أهالي منطقتين بكوردستان يمهلون قوات 48 ساعة للمغادرة

2020/04/16 | 22:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدر أهالي منطقتي ورتي ووادي شاوري، اليوم الخميس، بيانا احتجاجيا بشأن التوترات التي حصلت في مناطقهم خلال الايام، طالبوا فيها القوات التابعة للأحزاب الكوردية الخروج من مناطقهم خلال 48 ساعة.

وجاء في البيان الذي ورد لشفق نيوز، والموجه الى جميع دوائر ومؤسسات حكومة اقليم كوردستان وأحزاب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني وحزب العمال الكوردستاني والمؤسسات الاعلامية ومنظمات حقوق الانسان العالمية، ان "اهالي ورتي ووادي شاوري يطالبون جميع القوات المتواجدة في مناطقهم بالانسحاب كون تلك المناطق ليس عليها مخاطر وليست منجما للذهب وليس فيها ابار للنفط لتتصارع عليها عسكريا او ينفذوا فيها أهداف الدول الاقليمية".

وحذر البيان من ان ابناءهم سيكونون ضحايا رئيسيين للقصف الذي تقوم به الدولة التركية.

واشار البيان إلى انهم من منطلق الشعور بالمسؤولية يمهلون تلك القوات 48 ساعة للانسحاب من زيني ورتي واعادة الامان الى المنطقة باجمعها.

وطالب البيان وزارة البيشمركة التي اكدت ان ارسال قواتها هو امر وقتي ان تقوم بذلك خلال 48 ساعة وتنسحب الى الخلف وتلغي مقراتها في المنطقة.

كما طالب البيان الاتحاد الوطني الكوردستاني ان تعيد قواتها الى مقرها السابق.

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