إصابتان جديدتان بكورونا في السليمانية

2020/04/16 | 22:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم الخميس تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إن الإصابتين الجديدتين تعودان لامرأة عمرها 21 عاماً ورجل 25 عاماً وهما من سكنة مدينة السليمانية.

وأضافت أن الرجل المصاب سبق له زيارة قبرص.

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