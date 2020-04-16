2020/04/16 | 22:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مدير عام صحة كركوكً وكالة زياد خلف يوم الخميس تسجيل حالتي تعافي من الاصابة بفيروس كورونا في كركوك.

وقال خلف في بيان ورد لشفق نيوز، إن شخصين من مرضى كورونا الراقدين في مركز التدبير الوبائي اكتسبا الشفاء التام وغادرا المركز.

وأضاف، أن "ما تحقق في كركوك جاء بتوفيق من الله وبجهود ملاكاتنا الطبية والصحية وسهرها على تقديم افضل مايمكن تقديمه من خدمة لمرضانا ودعم ادارة كركوكً وجهود خلية الازمة وقواتنا الامنية ووسائل الاعلام".

وتابع بالقول، "سنبقى دوما معكم وبكم سننتصر على الكورونا، لذا نأمل من الجميع الاستماع الى توجيهات وزارة الصحة وخلية الازمة وارشاداتها والالتزام بالاجراءات الصحية وفي مقدمتها حظر التجوال".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك تسجل حالتي شفاء من كورونا وتقترب من التعافي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك تسجل حالتي شفاء من كورونا وتقترب من التعافي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).