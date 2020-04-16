2020/04/16 | 22:20 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سيدني/ متابعة

تكبدت الأسهم اليابانية امس الخميس خسائر مقتفية أثر انخفاض في بورصة وول ستريت ليل الخميس مع تأثر معنويات المستثمرين سلبا جراء الضرر الاقتصادي الناجم عن انتشار فيروس كورونا، وقادت أسهم البنوك ومصنعي السيارات الانخفاض.

وأنهى المؤشر نيكي القياسي التعاملات متراجعا 1.3 بالمئة عند 19290.20 نقطة.وشهدت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي بالولايات المتحدة تراجعا حادا، بينما أدت أرباح مخيبة للآمال لبنك أوف أميركا وسيتي جروب لتزايد المخاوف من ضعف نتائج الشركات الأميركية.واقتداء بذلك، تراجعت أسهم البنوك المدرجة في طوكيو، ونزل سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية ومجموعة ميزوهو المالية بما يتراوح بين 2.1 بالمئة و3.3 بالمئة.وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 بالمئة إلى 1422.24 نقطة، وأنهى ثلثا مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33 التعاملات على تراجع.ونزل سهم تويوتا موتور اثنين بالمئة بعدما قالت شركة صناعة السيارات إنها ستخفض إنتاج السيارات تامة الصنع في 18 مصنعا باليابان بسبب تفشي مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس.

وخسرت أسهم نيسان موتور وهوندا موتور ومازدا موتور ما بين 3.8 بالمئة و5.2 بالمئة.وخالف سهم مجموعة سوفت بنك ذو الثقل على نيكي الاتجاه النزولي وتقدم 2.2 بالمئة بعدما قالت مجموعة التكنولوجيا إنها أعادت شراء أسهم بقيمة 16 مليار ين (148 مليون دولار) في أواخر آذار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض الأسهم اليابانيَّة) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض الأسهم اليابانيَّة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).