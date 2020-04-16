الصحة تحدد ساعات رفع الحظر الوقائي في رمضان

2020/04/16 | 22:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اعلن وزير الصحة جعفر علاوي، اليوم الخميس، إن "حظر التجوال في رمضان سيفتح من السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً".وأضاف علاوي في تصريح تلفزيوني ، أن "الاستقراءات لدينا ولدى الخبراء تؤكد أنه بنهاية آيار وحلول اول ايام حزيران المقبل سنكون مسيطرين على مرض كورونا، سيما اذا حافظنا على عدم إدخال زائرين إلى العراق، وهنا أشكر المرجعية الدينية لتأييدها لاجراءاتنا".وسجل العراق اليوم 19 اصابة بالفيروس، حيث اصبح مجموع الإصابات في البلاد ١٤٣٤ حالة، و80 حالة وفاة و856 حالة شفاء".

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