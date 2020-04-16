تهديد مراسل قناة الشرقية في النجف  بالقتل

2020/04/16 | 22:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تعرض مراسل قناة الشرقية الصحفي “علي الحاج” الى تهديد صريح بالقتل، مساء اليوم الخميس.ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن الحاج قوله ان التهديد بالقتل والتصفية الجسدية، تلقاها من شخص وسم نفسه شيخ قبيلة المياح عبر رسالة نصية، على خلفية اعداد المراسل تقريرا عن حادثة الحرق، الذي تعرضت له الفتاة “ملاك” […]

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