صور ..”مسلحون” يجتاحون الشوارع الأميركية

2020/04/16 | 22:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..خرج آلاف من سكان ولاية ميشيغان الأميركية بمظاهرة شعبية، تخللها حمل للسلاح، نددت بأوامر البقاء في المنزل في ميشيغان وطالبوا بإعادة فتح الولاية.وتناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبين غضب المتظاهرين، حيث قالت متظاهرة: ‘لقد سئمنا من عدم القدرة على شراء الأشياء التي نحتاجها، والذهاب إلى مصففي الشعر”.وهتف المتظاهرون من على […]

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