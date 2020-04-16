المالية النيابية: موازنة 2020 ستقرُّ لخمسة أشهر

2020/04/16 | 22:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو اللجنة المالية النائب محمد صاحب الدراجي، اليوم الخميس، أن الموازنة الاتحادية لعام 2020 ستقر لخمسة أشهر فقط.

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