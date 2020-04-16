مركز عراقي: عودة نشاط

2020/04/16 | 22:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مركز الإعلام الرقمي في العراق، يوم الخميس، عن زيادة في أعداد حسابات أعضاء تنظيم "داعش" وأنصارهم على منصات التواصل الاجتماعي وخصوصا "الفيسبوك"....

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