صحة الكرخ تعلن مغادرة اخر مصاب بفيروس كورونا من مدينة الشعلة بعد تماثله للشفاء

2020/04/16 | 22:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، الخميس، ان اخر مصاب من ابناء الشعلة غادر المستشفى بعد تماثله للشفاء.وقالت الدائرة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه ” بعد مغادرة منتظر الان، يكون جميع المصابين من مدينة شعلة الصدرين قد غادروا المستشفى بعد اكتسابهم الشفاء التام”.واضافت ان “جميع المرضى الباقين يتمتعون بصحة جيدة وتحت اشراف خيرة […]

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